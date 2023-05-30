Такое решение принято посредством голосования во время общественных слушаний, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото Медета Медресова
Сегодня, 30 мая, в доме культуры «Алтын орда» прошли общественные слушания по проекту «Перевод земель государственного лесного фонда на землях Уральска в земли других категорий, для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства». Речь идёт о строительства моста через реку Чаган, который будет вести к строящемуся микрорайону Акжайык.
Слушания начались с доклада руководителя отдела земельных отношений Мираса Мухита, который отметил, что в будущем планируется расширить территорию посёлка Зачаганск, а будущий мост облегчит им проезд в центр города.
– Все вы наверняка помните, что несколько лет назад был утверждён план детальной планировки микрорайона Акжайык, который расположен между посёлками Зачаганк и Деркул. Площадь его составляет 320 гектаров, где планируется построить около 100 многоэтажных жилых домов, школы, детсады, больницу и административные и коммерческие здания. В Зачаганске проживают около 70 тысяч человек. В будущем эта цифра возрастёт ещё на 50 тысяч человек. Тогда у жителей посёлка Зачаганск, микрорайонов Балауса, Акжайык и Болашак могут возникнуть трудности с проездом в город. Именно поэтому мы планируем построить дорогу, которая позволит напрямую выезжать в город. Дорога будет пересекать реку Чаган, и поэтому нам необходимо строить мост. Протяжённость дороги составит более четырёх километров, начиная от Телецентра, — отметил Мирас Мухит.
По его словам, будущая дорога будет проходить через дачные общества и земли, которые относятся к лесному фонду. Именно эти земли в 120 гектаров планируют перевести в собственность города. Из этой площади большинство земель находятся в микрорайоне Акжайык.
Сами общественные слушания проходили достаточно эмоционально, ведь мнение собравшихся разделилось на два лагеря. Если первые были «за» строительство моста и считали, что он значительно облегчит жизнь жителей Зачаганска, то другие были «против», аргументируя это тем, что деревья вырубать ни в коем случае нельзя.
– Большинство собравшихся не понимают всю серьезность ситуации. У нас в городе нет мест отдыха, кроме городского парка, это единственная зелёная зона. За весь период независимости у нас не построили такой парк. Город строится, дома тоже, но нет ни одного нового парка. Я против моста, он всё равно не решит ваших проблем. Когда новый микрорайон застроится, вы всё равно будете стоять в пробках. Нужно строить развязки или объездную дорогу. Деньги на мост выделяет КПО, эти деньги должны направляться на улучшение экологии и нашего здоровья, — сказал председатель эколого-географического общества ЗКО Дархан Сариев.
Но у оппонентов эколога тоже была своя точка зрения.
– В Зачаганке живут 70 тысяч человек, в новом микрорайоне Акжайык разместятся ещё 50 тысяч. Если не будет моста, то мы будем стоять в очередях или терять время на объезд. Мы и так долго ждали, жизнь проходит. Вы попробуйте пожить там и простоять в пробках. Нам нужен мост, — возмутился житель города Аман Есимов.
Мирас Мухит подчеркнул, что в микрорайоне Акжайык строительство идёт полным ходом. Однако конкретного плана о месторасположении нового моста ещё нет. Проект пока не утверждён, ведь для начала нужно перевести земли из лесного фонда. Из 120 гектаров только 90 покрыты лесным массивом, где растут карагачи. Мирас Мухит пообещал собравшимся, что ни одно дерево вырублено не будет, их просто вместе с корнем пересадят в другое место. Пересадке подлежат около полутора тысяч деревьев.
– Сейчас стоит вопрос не о том, нужен нам мост или нет. Мост нужен, и это очевидно. Другой вопрос — площадь земель, которые собираются перевести из лесного фонда. К примеру, если для строительства моста необходимо 50 гектаров, то пусть берут только 50 и не больше. Мы должны защитить каждый гектар. Почему сейчас переводят намного больше? Пусть мост строится, мы не против, но деревья пусть не страдают. Пусть их не вырубают, а пересаживают, — высказался житель города Дауренбек Сакым.
Нашлись и те, кто в течение месяца мониторил эту ситуацию. Так, по словам жителя города Тлегена Турешева, для того, чтобы доехать с центра города до Зачаганска он потратил 8-10 минут и это в часы пик.
– У жителей Зачаганска один аргумент — им тяжело добираться. Но вы сами это выбрали. Люди и с десятого микрорайона добираются. Я целый месяц в час пик ездил по этому маршруту, и у меня уходило 8-10 минут. У нас других проблем нет? Это уже пятые общественные слушания, мы выучили все ваши доводы. Строить мост нецелесообразно. Вы говорите, что Акжайык строится, ничего там не строится. Мы вчера там были, всё разворовано, опоры валяются, трансформаторные будки тоже. Вы без этого моста можете выехать через Деркул, за восемь минут можно без пробок доехать до омеговского моста. На мост потратите много денег, вы лучше на них постройте школы, ремонтируйте котельные в том же Зачаганске. Так будет лучше, ведь при строительстве моста эти деньги всё равно разворуют. Давайте сначала построим микрорайон и только потом возьмёмся за мост, деньги мы найдем, — сказал Тлеген Турешев.
Общественные слушания завершились голосованием. Так, «за» перевод земель лесного фонда в 120 гектаров в категорию городских земель проголосовали большинство собравшихся и соответственно вопрос был решён положительно.
Речь идёт о проекте строительства моста через реку Чаган в микрорайон Акжайык. В 2019 году этот проект был представлен уральцам и вызвал недовольство горожан. Людей в первую очередь возмутила
вырубка порядка 1 500 деревьев в парке культуры и отдыха. Ведь по проекту мост должен был пролегать от улицы Маншук Маметовой по улице Садыкова через уголок парка. Тогда власти пообещали, что проект скорректируют.
В 2021 году теперь уже бывший аким Уральска Абат Шыныбеков сообщил
, что «проект моста через реку Чаган в микрорайон Акжайык уже готов, сейчас для реализации он передан в КПО б.в.», что вызвало интерес, поскольку публичных обсуждений даже скорректированного проекта не было.
Дауренбек Сакым
Фото Медета Медресова
Фото Медета Медресова
Фото Медета Медресова
Фото Медета Медресова
Дархан Сариев
Тлеген Турешев
Фото Медета Медресова
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.