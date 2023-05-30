Пять детей эвакуировали из горящего дома в Атырау

— Сотрудники ДЧС спасли семеро человек, в том числе пятерых детей, через автолестницу. Также по лестнице с использованием спасательных колпаков эвакуировали 44 человека, в том числе 15 детей. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, — пояснили в ДЧС Атырауской области.

Фото предоставлено ДЧС Атырауской области В 101 поступило сообщение, что одного из балконов шестиэтажного дома на улице Датова идёт дым. После прибытия пожарных выяснилось, что горели вещи в квартире на пятом этаже.Пожар ликвидировали в течение получаса. Жертв и пострадавших нет. На месте работали 12 огнеборцев.

