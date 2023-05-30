Иллюстративное фото из архива «МГ» Трагедия произошла вечером 29 мая. Как рассказали в ДЧС Атырауской области, дети купались в канале Жинишке (устье реки Шароновка) в посёлке Нуржау Курмангазинского района. Это место запрещено для купания. Один из них, 15-летний подросток, утонул. В 19:05 спасатели и жители села обнаружили его тело. В ДЧС отметили, что с начала года в области утонули три человека, из них двое детей.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.