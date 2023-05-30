Тариф изменили в связи с повышением цен на дизельное топливо и запчасти, передаёт портал «Мой ГОРОД». Аксай может вновь оказаться в мусорном коллапсе из-за долгов населения за вывоз ТБО Иллюстративное фото из архива «МГ» О повышении тарифа сообщили в ТОО «АксайТазаСервис» — компания, которая занимается вывозом ТБО в Аксае с лета 2022 года. На основании решения маслихата Бурлинского района от 24 апреля, повышен тариф на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твёрдых бытовых отходов. Для благоустроенных домов он составит 462.9 тенге, для домов частного сектора — 488.9 тенге. С какого числа введут новый тариф, не сообщается. Ранее компания отмечала, что тариф планируют изменить в связи с повышением цен на дизельное топливо и автозапчасти. Напомним что, в Уральске с октября прошлого года тариф на вывоз ТБО был также увеличен. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.