— В эти дни в городе проведение каких-либо мирных собраний не согласовывалось. Организация анонсируемых ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны. Организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований закона, является противоправным и влечёт ответственность, вплоть до 25 суток ареста, — говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Алматы предупредили, что в социальных сетях распространяются призывы к участию в митингах 31 мая.Жителей просят не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях и публичных призывов к ним. — Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам, — предупредили в надзорном органе.