Первого июня в 11:00 в городском парке культуры и отдыха пройдёт конкурс рисунка на асфальте «Мир глазами детей».

Первого июня в 10:00 в центре «Шабыт» — акция для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Первого июня в 10:30 на площади первого президента — праздничный концерт и мастер класс «Во благо детей».

Первого июня в 12:00 в верёвочном парке — городской туристический конкурс.

Первого июня в 15:00 в амфитеатре на улице Нурпеисовой — соревнование между близнецами «Егиз - лебиз».

Первого июня в 17:00 в центре культуры и искусства имени К.Мырза Али — праздничный концерт.

Первого июня в 18:00 в амфитеатре — сказка «Верный друг».

Второго июня в 11:00 во дворце молодёжи — конкурс среди детей.

Второго июня в 11:00 на улице Рыскулбекова 1 — праздничный концерт «Пусть всегда будет солнце».

Второго июня в 10:00 — открытие дома культуры на Молдагулова , 20.

В акимате города сообщили, что ко дню защиты детей в Уральске запланировано более 50 мероприятий. Празднование начнётся с концерта в центре искусства «Атамекен» 30 мая в 18 часов, ученики школ-гимназий подготовили концертную программу «Мир мечты и вдохновения».Также в акимате города отметили, что первого июня с 11 до 12 часов на площади первого президента пройдёт выставка пожарной техники, а с 16 до 17 часов на реке Чаган в парке культуры и отдыха — демонстрация работы водолазов. Четвёртого июня в парке культуры и отдыха на правой стороне моста пройдёт массовый забег. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.