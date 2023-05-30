- Первого июня в 11:00 в городском парке культуры и отдыха пройдёт конкурс рисунка на асфальте «Мир глазами детей».
- Первого июня в 10:00 в центре «Шабыт» — акция для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Первого июня в 10:30 на площади первого президента — праздничный концерт и мастер класс «Во благо детей».
- Первого июня в 12:00 в верёвочном парке — городской туристический конкурс.
- Первого июня в 15:00 в амфитеатре на улице Нурпеисовой — соревнование между близнецами «Егиз - лебиз».
- Первого июня в 17:00 в центре культуры и искусства имени К.Мырза Али — праздничный концерт.
- Первого июня в 18:00 в амфитеатре — сказка «Верный друг».
- Второго июня в 11:00 во дворце молодёжи — конкурс среди детей.
- Второго июня в 11:00 на улице Рыскулбекова 1 — праздничный концерт «Пусть всегда будет солнце».
- Второго июня в 10:00 — открытие дома культуры на Молдагулова , 20.
