— В центрах дополнительного образования обучаются более пяти тысяч учащихся. Для интересного и полезного проведения досуга при центре отдыха работают детские кружки: вокал, танцы, театр, художественное слово, домбра, рукоделие и шахматы. При домах культуры открыто 122 детских кружка, в которых принимают участие 1 562 участника, — рассказал заместитель акима Бурлинского района Муктар Нурмаков.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В районе работают четыре внешкольные образовательные организации, где занимаются 3 612 детей. Ещё 1 392 ребёнка ходят на спортивные секции в школы.Также стало известно, что из государственного бюджета выделили 2,4 миллиона тенге для 20 детей из малообеспеченных семей района. Их направят в оздоровительных лагеря других регионов. Во всех школах с первого июня откроют лагеря. В селе Бумаколь будет функционировать летний оздоровительный лагерь, где отдохнут 124 ребёнка. По району летним отдыхом намерены охватить 95% детей от 9 531 учащегося.