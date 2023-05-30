Международный центр развития человека «САМО» теперь имеет представительство в Уральске. «САМО» — один из лидеров тренинговой индустрии в СНГ. Известный международный центр развития открывает представительство в Уральске Центр успешно проводит тренинги в России, Украине, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Турции, Китае и Малайзии. Обучение только за последний год прошли более 1,3 миллионов человек. Среди них сотни успешных предпринимателей и более полусотни долларовых миллионеров. Они доверили свой рост именно нам! — Мы стремимся к тому, чтобы помочь человеку стать счастливым, успешным, развивать скрытые творческие способности, сформировать психологию творца своей судьбы и гармоничную, духовно богатую личность, используя совокупность знаний и опыт успешных людей, — так звучит философия компании. Почему в огромном множестве тренинговых компаний вам стоит выбрать именно нас?  У нас собственная система обучения, основанная на духовных ценностях.  Мы обучаем разные сегменты: дети, сетевые компании, семейные люди, предприниматели, молодёжь.  У нас есть собственный международный бизнес-тренер.  Мы работаем более 10 лет и гордимся успехами, которых достигли наши слушатели.  Мы не проводим единоразовых тренингов, мы строим систему, по которой клиент проходит несколько этапов обучения и вырабатывает в себе самодисциплину и привычку быть успешным.  Мы отслеживаем результаты наших клиентов после обучений. Что мы можем предложить?  мини и обычный мастер классы для предпринимателей;  обучаем профессиональному уровню ведения бизнеса;  мастер-класс для дистрибьюторов сетевых компаний;  курсы по финансовой грамотности: как сохранить и преумножить доходы, как организовать источники дохода;  курсы по избавлению от долгов;  семейный курс для счастливых отношений,  курс финансовой грамотности для детей,  курс по приобретению недвижимость при любом доходе;  курс управления персоналом,  курс, который поможет увеличить прибыль вашего бизнеса. Любите самообучение? У нас вы сможете приобрести полезные книги! Мы планируем организацию благотворительных мероприятий. Подписывайтесь и следите за анонсами в Instagram @samo_uralsk Добро пожаловать в наше уральское представительство: улица Савичева, 45/1, первый этаж. В каждом доме есть будущий гений, которому нужна поддержка. Готовы её принять? Тел.: 8 700 800 4560(WhapsApp) @samo_uralsk Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.