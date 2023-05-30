Центр успешно проводит тренинги в России, Украине, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Турции, Китае и Малайзии. Обучение только за последний год прошли более 1,3 миллионов человек. Среди них сотни успешных предпринимателей и более полусотни долларовых миллионеров. Они доверили свой рост именно нам!
— Мы стремимся к тому, чтобы помочь человеку стать счастливым, успешным, развивать скрытые творческие способности, сформировать психологию творца своей судьбы и гармоничную, духовно богатую личность, используя совокупность знаний и опыт успешных людей, — так звучит философия компании.
Почему в огромном множестве тренинговых компаний вам стоит выбрать именно нас?
У нас собственная система обучения, основанная на духовных ценностях.
Мы обучаем разные сегменты: дети, сетевые компании, семейные люди, предприниматели, молодёжь.
У нас есть собственный международный бизнес-тренер.
Мы работаем более 10 лет и гордимся успехами, которых достигли наши слушатели.
Мы не проводим единоразовых тренингов, мы строим систему, по которой клиент проходит несколько этапов обучения и вырабатывает в себе самодисциплину и привычку быть успешным.
Мы отслеживаем результаты наших клиентов после обучений.
Что мы можем предложить?
мини и обычный мастер классы для предпринимателей;
обучаем профессиональному уровню ведения бизнеса;
мастер-класс для дистрибьюторов сетевых компаний;
курсы по финансовой грамотности: как сохранить и преумножить доходы, как организовать источники дохода;
курсы по избавлению от долгов;
семейный курс для счастливых отношений,
курс финансовой грамотности для детей,
курс по приобретению недвижимость при любом доходе;
курс управления персоналом,
курс, который поможет увеличить прибыль вашего бизнеса.
Любите самообучение? У нас вы сможете приобрести полезные книги!
Мы планируем организацию благотворительных мероприятий. Подписывайтесь и следите за анонсами в Instagram @samo_uralsk
Добро пожаловать в наше уральское представительство: улица Савичева, 45/1, первый этаж.
В каждом доме есть будущий гений, которому нужна поддержка. Готовы её принять?
Тел.: 8 700 800 4560(WhapsApp)
