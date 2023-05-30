Власти эвакуируют жителей двух домов. 16-летний подросток разбился насмерть в Атырауской области Иллюстративное фото из архива «МГ» Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки беспилотников в нескольких зданиях в городе «произошли незначительные повреждения», сообщает издание «Коммерсант».  Жителей двух пострадавших домов эвакуируют. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что на подлёте к столице сбито несколько беспилотников. В экстренных службах заявили, что в Москве один БПЛА попал в дом на Профсоюзной улице, другой — в 24-этажный жилой дом на улице Атласова. На Профсоюзной беспилотник врезался в верхние этажи дома, разрушены фасад и остекление здания, эвакуируют жителей трех подъездов. На улице Атласова в результате попадания беспилотника также разрушены фасад дома и остекление верхних этажей. По информации Telegram-канала 112, как минимум три дома были атакованы. Напомним, в начале мая в пресс-службе президента России сообщили, что по Кремлю якобы пытались ударить двумя беспилотниками. Советник офиса украинского президента тогда заявил, что «Россия очевидно готовит масштабный террористический акт», а также, что это «ожидаемый приём противников». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.