использовать для перевозок пассажиров и багажа машины, имеющие отличительные обозначения (шашечки, надпись «Такси»);

проходить предрейсовый технический осмотр авто, а также предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры;

вовремя отдыхать.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Если поправки примут, то таксисты, работающие по приложениям, должны будут зарегистрироваться в специальном акиматовском реестре и в дальнейшем в процессе работы исполнять требования закона «Об автомобильном транспорте», а именно:Контроль за соблюдением таксистами требований предлагается возложить на информационно-диспетчерскую службу компании, с которой они сотрудничают.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.