Поправки в правила подготовило министерство индустрии и инфраструктурного развития, сообщает портал Kolesa.kz. Таксист сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Актобе Иллюстративное фото из архива «МГ» Если поправки примут, то таксисты, работающие по приложениям, должны будут зарегистрироваться в специальном акиматовском реестре и в дальнейшем в процессе работы исполнять требования закона «Об автомобильном транспорте», а именно:
  • использовать для перевозок пассажиров и багажа машины, имеющие отличительные обозначения (шашечки, надпись «Такси»);
  • проходить предрейсовый технический осмотр авто, а также предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры;
  • вовремя отдыхать.
Контроль за соблюдением таксистами требований предлагается возложить на информационно-диспетчерскую службу компании, с которой они сотрудничают. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.