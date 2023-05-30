К поискам пропавшего в Атырауской области пастуха подключили вертолёт
Его ищут седьмой день.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
Информация о пропавшем спасателям поступила 24 мая. В 70 километрах от Кульсары пастух 1986 года рождения вышел из крестьянского хозяйства и не вернулся. Его поисками занимаются спасатели, полицейские и родные мужчины.
29 мая для увеличения радиуса поиска подключили вертолёт «Казавиаспаса».
— Одновременно с этим третий день продолжаются поиски скотовода 1963 года рождения. 26 мая около 14:00 он также вышел на поиски животных в населённом пункте Кошалак, расположенном в 120 километрах от райцентра Курмангазинского района и не вернулся, — рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
Поиски обоих мужчин продолжаются.
