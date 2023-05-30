Такую возможность внедрят на портале eGov.kz, передаёт Polisia.kz. 31 миллион тенге задолжали обладатели VIP-номеров в Атырау Иллюстративное фото из архива «МГ» В МВД сообщили, что услуга бронирования VIP госномеров может появится в личном кабинете портала eGov.kz.
— Как показывает анализ прошлых лет, это позволит ежегодно более чем 20 тысячам гражданам без посещения ЦОНов, через мобильные приложения выбирать и бронировать «престижные» номера, чтобы в дальнейшем присвоить их при регистрации автомобилей, в том числе в онлайн-режиме, — отмечают в ведомстве.
В прошлом году казахстанцы отдали около шести миллиардов тенге на приобретение VIP-номера для своих автомобилей. Их стоимость варьировалась от 174 591 тенге (на 2022 год, зависит от МРП) до 872 955 тенге.