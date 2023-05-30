Только за четыре месяца они заработали на незаконных играх 13 млн тенге.
Изображение Kon Zografos с сайта Pixabay
В агентстве по финансовому мониторингу предупредили, что в TikTok незаконно транслируются азартные игры.
— Везде схожий принцип. Предлагается поставить свои деньги на кон. Четверть из них остаётся организатору, остальные забирает победитель. Приём ставок и выдача выигрыша осуществляется через банковские онлайн-переводы. В результате анализа сети мы установили более 100 аккаунтов, транслирующих онлайн-игру, — рассказали в АФМ.
Двоих жителей Алматы за такую трансляцию уже осудили — их приговорили к полутора годам ограничения свободы. Только за четыре месяца они извлекли 13 млн тенге незаконной прибыли.
Своего приговора ожидают ещё четверо организаторов аналогичных трансляций.
— Уважаемые граждане, просим быть бдительными и не вовлекаться в схожие азартные игры. Это противозаконно. Также убедительно просим родителей обратить внимание на поведение вашего ребёнка, просматриваемый им контент и его покупки, — обратились к казахстанцам в агентстве.
Остаётся открытым вопрос, почему модераторы социальной сети не блокировали противоправный контент. Стоит отметить, что некоторые страны из-за влияния TikTok на подростков уже вводят ограничения на использование или даже блокируют платформу.