— Рано утром позвонили родственники мужчины и сообщили, что с ним всё в порядке, группа ночевала в горах. Сейчас идут через третий водопад в ущелье Аюсай. Спустя некоторое время один из потерявшихся отправил супруге SMS, что они не уверены, правильно ли спускаются. Просят спасателей помочь в спуске. В 15:30 потерявшихся обнаружили выше второго водопада в ущелье Аюсай, они спускались к машине, — рассказали в пресс-службе республиканского оперативно-спасательного отряда.

Фото из архива РОСО МЧС РК Вызов спасателям поступил в 1:06 29 мая. Трое человек, двое из которых граждане России, договорились в социальных сетях подняться в ущелье Аюсай. Однако к вечеру домой не вернулись. Спасатели искали их всю ночь.В медицинской помощи туристы не нуждались. Днём ранее отряд РОСО также спас троих человек. В 19:49 28 мая в ДЧС сообщили, что в районе вершины «Три Брата» трое мужчин 1986, 1998, 1982 годов рождения промокли, одному из них стало плохо. В 22:58 спасатели нашли двух туристов в районе Кок-Жайляу и сопроводили к оперативной машине РОСО, третий человек спустился самостоятельно. У одного из мужчин был ушиб ноги.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.