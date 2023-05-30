— Рано утром позвонили родственники мужчины и сообщили, что с ним всё в порядке, группа ночевала в горах. Сейчас идут через третий водопад в ущелье Аюсай. Спустя некоторое время один из потерявшихся отправил супруге SMS, что они не уверены, правильно ли спускаются. Просят спасателей помочь в спуске. В 15:30 потерявшихся обнаружили выше второго водопада в ущелье Аюсай, они спускались к машине, — рассказали в пресс-службе республиканского оперативно-спасательного отряда.В медицинской помощи туристы не нуждались. Днём ранее отряд РОСО также спас троих человек. В 19:49 28 мая в ДЧС сообщили, что в районе вершины «Три Брата» трое мужчин 1986, 1998, 1982 годов рождения промокли, одному из них стало плохо. В 22:58 спасатели нашли двух туристов в районе Кок-Жайляу и сопроводили к оперативной машине РОСО, третий человек спустился самостоятельно. У одного из мужчин был ушиб ноги.
Вам может быть интересно
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.