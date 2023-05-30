— Во многих местах на территории города урны пришлось убрать, потому что уборка занимает много времени. Урны быстро наполняются мусором, который разносят животные. Сейчас они установлены только возле административных зданий, в скверах и на площадях, — пояснили в ведомстве.

Фото Медета Медресова На улице Айтеке би расположены магазины, салоны красоты и учебный центр. Но урна на всех одна. Местные жители считают, что на целый район их должно быть больше. При этом урны возле каждой скамейки есть на площади президента. В отделе благоустройства города пояснили, что урны на улице Айтеке би были. Но их пришлось убрать из-за быстрой наполняемости.И добавили, что коммунальные службы со своей задачей справляются — мусора всё меньше.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.