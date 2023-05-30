– Мы постоянно проводим работу, ищем спонсоров, посещаем детские лагеря. Так, ездили в Таскалу, где находится отличный детский лагерь. Мы договорились с руководством, чтобы в летний период наши воспитанники как можно дольше отдохнули, набрались сил и здоровья, нашли себе друзей и хобби, расширили свой кругозор. Я считаю, что форум настроит родителей быть более внимательными к своим деткам, особенно в летний период, – рассказала председатель попечительского совета областной Детской деревни Людмила Щукина.

– Основной причиной подростковой преступности является недостаточный контроль со стороны родителей, а также неорганизованный досуг детей. Приближается время летних каникул, и хотелось бы обратить внимание на то, чтобы взрослые контролировали места общественного посещения, особенно развлекательные увеселительные заведения, дабы не допустить несчастный случаев. Так, в прошлом году было выявлено 30 преступлений с участием несовершеннолетних. На сегодняшний день мы видим рост, а именно 54 факта. Родители зачастую не знают круг общения, и где проводит время их ребенок. Дети, чувствуя безнаказанность, делают противоправные деяния, либо становятся объектом преступления, – заявила начальник ювенальной полиции Мадина Куспанова.

Форум родителей проводится впервые и посвящён безопасности детей. Во время летних каникул иногда они остаются без присмотра, это самый больной и самый важный вопрос.В пленарном заседании форума вместе с родителями приняли участие государственные служащие, представители правоохранительных органов, неправительственных организаций, работники образования. Инициатором проведения форума выступила комиссия по делам несовершеннолетних и защите из прав при акимате ЗКО совместно с управлением образования области.Выступая на форуме, заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов призвал родителей соблюдать правила пожарной техники безопасности, не оставлять детей одних в квартире, чтобы они не купались в неположенных местах. Самое главное, чтобы родители не упускали своих детей из виду.