По данным «Казгидромета», 30 мая на западе ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Днём на юго-востоке области ожидается сильная жара 37 градусов.  Погода на 14 мая По республике ожидается усиление ветра.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +33..+35 градусов, ночью +24..+26 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +31..+33 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +25..+27 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 7 метров в секунду
