Фото из архива «МГ» Первый заместитель председателя правления «СПК Aqjaiyq» Артур Доскалиев рассказал, что для стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ — прим. автора) в ЗКО из местного бюджета выделили 5,3 миллиарда тенге. Так, планируют приобрести свыше трёх тысяч тонн картофеля, двух тысяч тонн лука, 953 тонн моркови, 250 тонн капусты, 1 891 тонна сахара, 98 тонн макарон, 167 тонн хлеба первого сорта. Заключен договор на поставку 700 тонн лука с производителем Жамбылской области на 80 миллионов тенге. Остальные овощи закуплены у местных сельхозтоваропроизводителей. Кроме этого, по данным Артура Доскалиева, для стабфонда закуплены 60 тонн гречки, 60 тонн риса и 20 тонн лука на 42,9 миллиона тенге. Эти продукты будут продавать с мая по июль в торговых сетях Уральска и районов. Продукция стабфонда продаётся в 60 торговых точках области. Цена за килограмм картофеля варьируется от 148 до 155 тенге, лук — по 172 тенге, морковь — от 132 до 138 и капуста — по 176 и 184 тенге в ограниченном количестве (не более 10 килограммов в одни руки), рис — по 347-350 тенге за килограмм (не более одного килограмма в одни руки), гречневая крупа — по 330 тенге за килограмм. Продажа сахара не осуществляется из-за снижения цен на рынках и торговых сетях области. К слову, в 2021 году на формирование стабфонда было выделено 1,2 миллиарда тенге, в 2022 году - два миллиарда тенге и столько же средств было выделено в этом году.