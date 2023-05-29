с 5 по 9 июня: Свердлова – Таштитова – Хабаровоская – Орджоникидзе;

с 5 по 16 июня: Лавренева – Дунентаева - микрорайон Жулдыз-2 (частично);

с 12 по 16 июня: Суюнбая – Белякова – Казакпаева – Кожедуба; Кассина – Буденного – Бехтерева – Жумабаева; Клары Цеткин – Кустанайская – Спасская – Нурсая;

с 12 по 23 июня: Рихарда Зорге – Чехова – Молдагалиева – Акан Серы;

с 19 по 23 июня: Элеваторская – Щелково – Суюнбая; Таласская – Кассина – Дулатова – Монтина;

с 26 по 30 июня: Шахтинская – Демченко – Атбасарская – Аяз би; Рыскулова – Буровая – Кульджинский тракт – микрорайон Атырау-1; Шекспира – Эйхе – Жайсан – Терешковой.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили о временно отключении горячей в воды в квадратах улицы:Отключение связано с ремонтом в котельных.