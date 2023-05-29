Фото из архива "МГ" По данным департамента полиции ЗКО, на протяжении двух недель 73-летней жительнице Уральска звонил через WhatsApp незнакомый мужчина. Он представлялся сотрудником столичного департамента юстиции и под предлогом компенсации просил перевести деньги. Пожилая женщина, доверившись мужчине, отдала 2,7 миллиона тенге. Ведётся досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.