Подозреваемый находится под стражей. Женский СОБР в Алматы поздравили коллеги-мужчины Иллюстративное фото из архива «МГ» 28 мая местный журналист сообщил, что две сестры обвиняют родного отца в изнасиловании. По её данным, мужчина двоеженец и родная мать девочек всё знала. Полиция информировала о задержании подозреваемого. 29 мая Polisia.kz сообщила, что заведено уголовное дело. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, а девушки взяты под защиту полицейских.
— Сейчас с участием фигуранта проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств. Назначены соответствующие экспертные исследования, — говорится в сообщении.
Ход расследования находится на контроле начальника департамента.