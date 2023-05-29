Игорь Санджиев и его адвокат не согласны  с отказом в присвоении статуса беженца, передаёт портал «Мой ГОРОД». Сбежавшему из воинской части россиянину дали месяц, чтобы добровольно покинуть Казахстан Фото из архива «МГ» В прошлом году гражданин России Игорь Санджиев был мобилизован, а в марте 2023 года сбежал из воинской части, пересёк границу в районе села Сайхин и приехал в Уральск. Здесь мужчина попросил предоставить ему статус беженца, так как он отказывается ехать на войну в Украину и убивать мирных жителей. Однако в управлении координации занятости и социальных программ ЗКО ему отказали. Не согласившись с таким решением, Игорь Санджиев и его адвокат Юрий Кобзарев решили подать в суд на ведомство. Они уверены, что управление приняло незаконное решение и попросили суд отменить его и обязать выдать положительное.
– Правоохранительные органы Уральска уже хотели исполнить решение суда о моём водворении в Россию. Но в настоящий момент я буду находиться здесь на законных основаниях, так как я буду ждать рассмотрение суда. Мы подали жалобу на действия акимата, который отказывает и не рассматривает выдачу мне статуса беженца, — прокомментировал Санджиев.
Ранее в Бокейординском районном суде вынесли обвинительный приговор в отношении россиянина. Суд признал его виновным по статье 392 УК РК «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан». Его приговорили к шести месяцам ограничения свободы условно, а в качестве дополнительного наказания суд решил выдворить его из страны сроком на пять лет. Апелляционная коллегия постановила оставить решение суда первой инстанции без изменения.