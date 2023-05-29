- Имеется потребность кадров по предмету русский язык и литература в русских классах, учителей начальных классов в русских классах, учителей математики в городских школах и учителей информатики, математики, физики в сельских школах. Для привлечения молодых специалистов в сельские школы существует социальная программа «С дипломом в село», в городских и сельских школах действует социальные программы «Первое рабочее место», «Молодежная практика», - рассказали в отделе. - Ежегодно директора школ участвуют в ярмарках вакансии Западно-Казахстанского университета имени М.Утемисова и педагогического колледжа имени Ж. Досмухамедова, также привлекаем выпускников программы «Серпін».

Иллюстративное фото из архива «МГ» По информации отдела образования Бурлинского района, в общеобразовательных школах работают 1142 педагога.Как отметили в ведомстве, в каждом сельском населенном пункте Бурлинского района есть общежитие для молодых специалистов. По мере возможности молодых специалистов городских школ тоже располагаем в общежития.