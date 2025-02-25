78 млн тенге выманил мошенник у жителей ЗКО и проиграл их на ставках

Полиция ЗКО задержала 25-летнего мошенника, который обманывал людей, обещая им выгодные сделки и обналичивание кредитов. Об этом сообщает Polisia.kz. С начала 2023 года он вводил в заблуждение жителей Западно-Казахстанской и Мангистауской областей. Мужчина предлагал купить технику, автомобили, телефоны, помочь с обналичиванием кредитов и увеличением денег. В октябре прошлого года он убедил жителя Уральска, что поможет обналичить товарный кредит, и забрал у него более 4 миллионов тенге. Еще один пострадавший поверил обещаниям получить бытовую технику и потерял 4,5 миллиона тенге.

Выяснилось, что мошенник обманывал даже своих знакомых. Сейчас полиция расследует 14 случаев его преступлений. Общая сумма ущерба – более 78 миллионов тенге. Подозреваемый в изоляторе временного содержания. Он признал свою вину и рассказал, что большую часть денег потратил на ставки. Расследование уголовного дела продолжается.