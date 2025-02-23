Жителя ЗКО оштрафовали за хранение дикорастущей конопли

Сельчанин обнаружил во дворе своего дома несколько кустов дикорастущей конопли, сорвал листья, измельчил, высушил и положил на хранение в хозяйственных постройках.

В суде №2 района Байтерек рассмотрели дело по статье 296 УК РК «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

Из материалов дела стало известно, что житель села Достык района Байтерек обнаружил во дворе своего дома несколько кустов дикорастущей конопли, сорвал листья с соцветиями, измельчил, высушил и положил на хранение в хозяйственных постройках. Пакет с марихуаной обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

— Согласно заключению медицинской экспертизы изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной, которую подсудимый хранил для личного употребления. Суд признал его виновным в совершении уголовного проступка и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 МРП на сумму 147 680 тенге, — пояснили в облсуде.

Приговор вступил в законную силу.