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Происшествия Социум

Жителя ЗКО оштрафовали за хранение дикорастущей конопли

Сельчанин обнаружил во дворе своего дома несколько кустов дикорастущей конопли, сорвал листья, измельчил, высушил и положил на хранение в хозяйственных постройках.
Кристина Кобина
Жителя ЗКО оштрафовали за хранение дикорастущей конопли

В суде №2 района Байтерек рассмотрели дело по статье 296 УК РК «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». 

Из материалов дела стало известно, что житель села Достык района Байтерек обнаружил во дворе своего дома несколько кустов дикорастущей конопли, сорвал листья с соцветиями, измельчил, высушил и положил на хранение в хозяйственных постройках. Пакет с марихуаной обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

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— Согласно заключению медицинской экспертизы изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной, которую подсудимый хранил для личного употребления. Суд признал его виновным в совершении уголовного проступка и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 МРП на сумму 147 680 тенге, — пояснили в облсуде.

Приговор  вступил в законную силу.

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