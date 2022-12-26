В трёхлитровых банках хранили марихуану жители ЗКО

Один спрятал запрещённое вещество в спальне, другой - в бане, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставлено ДП ЗКО По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, двое жителей Аксая задержаны за хранение марихуаны. В первом случае 53-летний мужчина хранил запрещённую траву в двухлитровой банке, которую спрятал в бане. Во втором случае у 60-летнего мужчины полицейские изъяли целых три трёхлитровых банки, одну двухлитровую банку и одну 250-граммовую банку с веществом серо-зелёного цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что это марихуана. Общий вес изъятого составил свыше дву