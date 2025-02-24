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Происшествия Социум

Организаторы подпольного онлайн-казино заработали 77 млн тенге

Онлайн-казино работало целый год под видом компьютерного клуба.
Жулдызхан Хасангалиева
Организаторы подпольного онлайн-казино заработали 77 млн тенге

В Агентстве финансового мониторинга сообщили, что в Мангистауской области с 2022 по 2023 год казино работало под видом компьютерного зала. Ставки принимались через банковские переводы. После оплаты игроки получали логин, пароль и ссылку для доступа к играм. Общий доход преступной группы превысил 77 млн тенге, из которых 36 млн подозреваемые потратили на покупку Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz 320.

Суд признал их виновными в организации незаконного игорного бизнеса и создании преступной группы. Им назначили наказание — от 5 до 8 лет лишения свободы.

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