С таким предложением выступил мажилисмен Кенжегул Сейтжан и отправил депутатский запрос на имя премьер-министра Олжаса Бектенова.

Кенжегул Сейтжан уверен, что такой праздник позволит укрепить семейные ценности и институт семьи.

— Сейчас Казахстан делает ставку на развитие человеческого капитала и должное воспитание нового поколения. Дети - стратегический ресурс и основа будущего страны. Создание условий для их безопасного, здорового и всестороннего развития должно быть ключевым приоритетом государственной политики. В этом контексте внедрение практики празднования Дня защиты детей на государственном уровне приобретает особое значение. Внедрение государственного праздника — Дня защиты детей - может закрепить эти приоритеты в общественном сознании, — подчеркнул депутат.

Если его предложение поддержат, то в календаре появится еще один официальный выходной. Тогда родители смогут проводить больше времени с детьми «официально».

Фото: pexels.com



