Информацию об инциденте опубликовал областной суд .

В Толебийском районном суде Туркестанской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении блогера по ч.1 ст.667 КоАП РК за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников правоохранительных органов, воспрепятствование их законной деятельности.

Инспекторы батальона УМПС ДП Туркестанской области во время исполнения обязанностей 17 апреля 2025 года около 12:00 остановили автомобиль Lada по улице Наурыз в поселке 1-е Мая за нарушение ч.2 ст.593 КоАП (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности) и составили административный протокол.

При составлении протокола блогер-журналист, которая представилась лицом, защищающим права народа, использовала личный телефон для трансляции видео в прямом эфире в Facebook, проявила неуважение к сотрудникам полиции, не подчинялась законным распоряжениям и требованиям, а также вмешалась в их работу, препятствуя исполнению ими служебных обязанностей.

Вина блогера была полностью доказана аудио- и видеозаписями с места происшествия.

Ее признали виновной по ч.1 ст.667 КоАП, женщине наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 30 МРП (117 960 тенге).

Постановление не вступило в законную силу.

Фото: pexels.com



