По данным РГП «Казгидромет», ночью + 11 градусов. Ветер северный: 14 м/с.
В Атырауской области переменная облачность. Днем +27, без осадков. Ночью +16. Ветер северо-восточный: 14 м/с.
В Актюбинской области без осадков. Днем переменная облачность, +23 градуса, ночью +12 градусов. Ветер северо-западный: 18 м/с.
В Мангистауской области облачность с переменами. Прогнозируется дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +19 градусов, ночью +15, временами сильный дождь. Ветер северо-западный: 14 м/с.
Фото: pexels.com