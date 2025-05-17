Чтобы обеспечить фермеров всеми необходимыми ресурсами для весеннего сева и уборки урожая в этом году выделено на субсидирование и оказание услуг в растениеводстве 2,6 миллиарда тенге, в том числе субсидии — 1,9 миллиарда тенге.

Руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Жасулан Халиуллин рассказал на брифинге, что в этом году для весенних работ выделили 8,4 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива, в соответствии с графиком закрепления с Атырауского НПЗ выбрано 4,5 тысячи тонн. Оператором от Атырауского НПЗ определен ТОО «Petro Retail», отпускная цена на литр топлива с нефтебазы Уральска составила 254 тенге.

— Чтобы обеспечить фермеров всеми необходимыми ресурсами для весеннего сева и уборки урожая в этом году выделено на субсидирование и оказание услуг в растениеводстве 2,6 миллиарда тенге, в том числе субсидии — 1,9 миллиарда тенге. Кроме того, выделено на кредитование весенне-полевых и уборочных работ 22 миллиарда тенге, в том числе через АО «Аграрная кредитная корпорация» — 19 миллиардов тенге, АО «СПК «AQJAIYQ» 3 миллиарда тенге, — пояснил Жасулан Халиуллин.

Спикер отметил, что на сегодня аграриям при ставке 5% годовых выдано 7,2 миллиарда тенге (33%), кроме этого находятся на рассмотрении заявки на сумму 2,1 миллиарда тенге. Через АО «КазАгроФинанс» приобретено в лизинг 529 единиц сельхозтехники на сумму 4,9 миллиарда тенге (39,2%, запланировано 12,5 миллиарда тенге).

К слову, посевная площадь в этом году составит 613 тысяч гектаров.