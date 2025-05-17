В Атырауской области 291 представитель социально уязвимых слоёв населения получит безвозмездный грант на развитие бизнеса.

В Атырауской области 291 человек из социально уязвимых слоёв населения получит безвозмездный грант на развитие бизнеса. Об этом сообщила руководитель отдела областного управления координации занятости и социальных программ Гульболат Амангалиева.

Приём заявок на участие в программе начнётся 21 мая в онлайн-формате через портал Business.enbek.kz.

— Безвозмездные гранты предназначены для трудоспособных людей с инвалидностью, обладателей статуса «кандас», получателей адресной социальной помощи, членов многодетных семей, родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, лиц, потерявших кормильца, а также переселенцев. Это конкретная мера поддержки, направленная на получение дохода и адаптацию к предпринимательству, – отметила Гульболат Амангалиева.

Размер гранта составляет 400 МРП, что эквивалентно 1 572 800 тенге. Эти деньги могут быть использованы для реализации новых бизнес-идей. Кандидаты должны зарегистрироваться на портале, пройти проверку на соответствие условиям участия, скачать и заполнить шаблон бизнес-проекта, после чего подписать заявку с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП). Для граждан, не имеющих доступа к интернету, подача заявок организована в центрах занятости и ЦОНах.

Отметим, что в прошлом году 240 жителей Атырауской области получили безвозмездные гранты и реализовали проекты в таких сферах, как сельское хозяйство, открытие детских садов, мини-центров и кинотеатров.