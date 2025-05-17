Из трех тысяч гаражей больше 400 заброшены.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что в гаражных кооперативах стало больше краж. Главные причины — плохое освещение, мало камер и нет охраны. Особенно тревожная ситуация в кооперативе №7 в Актобе: там около 3000 гаражей, из них больше 400 заброшены.

Но на весь кооператив установлены только четыре камеры — этого явно мало для безопасности. В связи с этим 14 мая прошла встреча. Начальник полиции города Асет Калиев собрал представителей полиции, местных властей, МЧС, председателя кооператива и предпринимателей, у которых там гаражи. Они обсудили, как можно навести порядок и уменьшить число краж.

Предлагали поставить больше камер, улучшить освещение, организовать охрану и напомнить владельцам гаражей об их ответственности. Полиция призвала всех помогать в наведении порядка и пообещала тесно работать с людьми. Такие встречи планируют проводить и в других кооперативах города.