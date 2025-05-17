Роль Центральной Азии в мировой политике стала постепенно увеличиваться сразу после распада СССР. Не случайно в XIX в. английский географ Х. Маккиндер отмечал особую важность этого политического пространства, назвав его «Хартлендом», то есть «сердцем земли». В последнее десятилетие Центральная Азия выходит на ведущие роли в глобальной политике, становясь неким локомотивом социокультурных и политико – экономических преобразований. Безусловно, одним из драйверов региона является Казахстан, будучи не просто страной с самой большой территорией, но и государством, в котором в настоящий момент сложились благоприятные обстоятельства для колоссального рывка вперед. В данном контексте решающую роль играет фигура лидера страны, который обладает стратегическим мышлением, словно гроссмейстер за политической доской мира, и задает точный вектор для устойчивого и поступательного развития государства.

После вступления в должность в 2019 году Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в стране была запущена необходимая программа политических реформ, включая изменение Конституции, что позволило укрепить механизмы контроля и управления. Одним из ярких примеров этого процесса стало принятие закона о совершенствовании выборного законодательства, который позволил расширить демократические принципы в Казахстане. Кроме того, Президент Токаев инициировал крупные экономические реформы, направленные на диверсификацию экономики и снижение зависимости от сырьевого сектора, что позволит стране развиваться в долгосрочной перспективе. Уже сегодня, спустя шесть лет, можно с уверенностью сказать, что предпринятые шаги оказались верным решением, имеющие долгосрочный благоприятный для социума эффект.

Важно отметить, что президент Токаев не был баловнем судьбы, сразу оказавшись у руля государства. Он прошел довольно тернистый карьерный путь, пробиваясь наверх благодаря своим профессиональным и личным качествам. В первую очередь, он зарекомендовал себя для всего мира как первоклассный дипломат и полиглот, знающий пять мировых языков. В разное время он занимал посты Премьер-министра Республики Казахстан, Министра иностранных дел, Заместителя Генерального секретаря ООН, Председателя Сената парламента Республики Казахстан и другие ключевые должности.

Если говорить о политическом стиле президента, его можно охарактеризовать двумя словами: сдержанность и скромность. Он нарочито не проявляет экстравагантных жестов во время публичных выступлений, пытаясь концентрировать фокус внимания на своей персоне. Скорее, это человек – прагматик, для которого достижение результата – единственная и первоочередная задача. При этом президент Токаев обладает еще одним важным качеством – в те моменты, когда правительство может забуксовать, он в ручном режиме начинает оперативно решать ситуацию, что выгодно выделяет его на фоне других.

В целом, глобальный авторитет президент Токаев сумел заслужить благодаря своей дипломатической зрелости и политической дальнозоркости, укрепляя имидж Казахстана в ООН, СВМДА, ШОС, ОДКБ и других крупных международных организациях. Именно политика нейтралитета, позволяющая нам балансировать в условиях мировой политической турбулентности, сегодня стала брендом Казахстана и личной заслугой Главы государства. Именно этот фактор во многом предопределил роль Республики Казахстан как одного из миротворческих государств, выступающих посредником в разрешении мировых конфликтов.

Касательно внутренней политики, по инициативе президента в 2020 году был принят закон, предусматривающий большую независимость судебной системы и борьбу с коррупцией среди высокопоставленных чиновников. Кроме того, он также инициировал создание Совета по правам человека при Президенте, который позволяет гражданам и неправительственным организациям напрямую обращаться по вопросам защиты прав населения.

Президент Токаев активно работает с различными политическими силами и стремится к созданию сбалансированной и эффективной команды. Примером этого может служить его работа с экономическими и социальными ведомствами, которые тесно взаимодействуют с международными партнерами. Кроме этого, в Казахстане были созданы новые консультационные органы, такой как, например, Национальный совет общественного доверия. Этот совет включает в себя представителей различных слоев населения и позволяет вырабатывать решения, учитывающие интересы всех групп общества. Такой инклюзивный подход помогает выстраивать конструктивный диалог между государством и гражданским сектором.

Осознавая необходимость партнёрства государства и общества, для реализации системных реформ на заре президентства были взяты предложения членов Национального совета общественного доверия как одного из ключевых институтов демократии.

Во-первых, был разработан Закон РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» с уведомительным принципом проведения собраний и митингов.

Во-вторых, были внесены изменения в Закон «О выборах в Республике Казахстан». Им была установлена 30%-ая квота для женщин и представителей молодежи в избирательных партийных списках. Аналогичные поправки были внесены также в Закон РК «О политических партиях», предусматривающий снижение регистрационного барьера для создания политических партий с 40 тыс. до 20 тыс. человек.

В-третьих, Закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» также претерпел изменения, в результате чего впервые в казахстанском законодательстве появилось понятие парламентской оппозиции.

Особый акцент президент делает на социальной справедливости, поскольку с первых дней во главе государства он провозгласил курс на Справедливый Казахстан. Поэтому был инициирован ряд реформ, направленных на повышение уровня жизни людей с низким доходом. Так, в 2021 году он подписал указ о перераспределении бюджетных средств в пользу социальной помощи и поддержки пенсионеров. В рамках этих реформ было увеличено количество социальных программ, таких как помощь многодетным семьям и гражданам с особыми потребностями.

Сегодня, благодаря законодательным новеллам нашего президента, в Казахстане существует социальная поддержка для многодетных семей. В частности, выплата ежемесячного пособия на детей, размер которой зависит от количества детей в семье. Вместе с тем, существует возможность получения материальной помощи и компенсации оплаты жилья. Наконец, государство предоставляет льготы на оплату проезда, лекарств и медицинских услуг для многодетных семей.

Также государством оказывается значимая поддержка сирот, оставшихся без попечения родителей. Для них предусмотрена дополнительная социальная помощь, включая сиротские пенсии, обеспечение медицинским обслуживанием и образовательные программы. Подобные социальные программы существуют лишь в нескольких ведущих государствах мира, таких как Норвегия, Канада и Финляндия.

Говоря о развитии молодого поколения, значительную поддержку получает сектор образования. Так, в 2020 году был принят новый закон об образовании, направленный на поэтапную модернизацию учебных программ, улучшение качества образования и расширение его доступности для всех слоев населения.

В дополнение, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в сентябре 2020 года поставил задачу по разработке единой онлайн-образовательной платформы со всем необходимым функционалом для обеспечения полноценного учебного процесса.

Сегодня университеты активно внедряют онлайн-обучение и гибридные модели. Например, многие вузы успешно адаптировали платформы вроде Microsoft Teams, Moodle и отечественные системы для дистанционного обучения, что сделало образование более гибким и по-настоящему инклюзивным. Также образовательные учреждения активно интегрируют курсы Coursera в учебный процесс, что открывает доступ к современным знаниям и навыкам.

Наконец, у студентов и преподавателей есть доступ к международным базам данных Web of Science и Scopus, что значительно расширяет их возможности для исследований и работы с актуальными научными данными. Наши отечественные платформы BilimLand и Online Mektep предоставляют интерактивный контент, включая видеоуроки и тесты, позволяющие ученикам и учителям поддерживать связь и обмениваться учебными материалами.

Осознавая историческую роль Казахстана, президент Токаев большую поддержку оказывает аграрному сектору как драйверу нашей экономики.

Так, в рамках реализации Комплексного плана развития переработки до 2028 года принимаются меры по увеличению загруженности предприятий и расширению рынков сбыта для продукции отечественных предприятий. Планируется довести долю переработки молока, мяса, подсолнечника, риса, кукурузы и гречихи до 70%.

По поручению президента Токаева в ближайшие годы будет построено 116 современных молочно-товарных ферм, что позволит нарастить объемы производства молока на 600 тысяч тонн. Также намечен ввод в эксплуатацию 29 мясных птицефабрик общей мощностью более 220 тысяч тонн мяса в год, 11 яичных птицефабрик мощностью 850 миллионов яиц в год. Вместе с тем, планируется создать 6 откормочных площадок на почти 100 тысяч голов крупного рогатого скота, а также запустить комплекс для откорма 50 тысяч голов мелкого рогатого скота. Эти меры приведут к обеспечению продовольственной безопасности, созданию новых рабочих мест в сельских районах и улучшению качества жизни в регионах.

Вне сомнений, все вышеуказанные инициативы по укреплению внутригосударственной составляющей были бы неполноценны без цифровой трансформации Нового Казахстана. Поэтому президент Токаев инициировал проекты по цифровизации государственных услуг и улучшению связи с гражданами через электронные платформы.

Сегодня в Казахстане доступ к электронным услугам, обеспеченный порталом eGov, имеет 93% населения. Через мобильное приложение можно получить 90,8% госуслуг. При этом благодаря биометрической идентификации и QR-подписям процесс получения электронных услуг максимально упрощен.

Среди цифровых решений – цифровой военный билет, онлайн-зачисление в детские сады, внедрение “европротокола”, автоматизация исполнительного производства. Также благодаря цифровизации упростились процессы поступления в детские сады, школы, вузы и общежития. Также цифровизация коснулась здравоохранения, социальной защиты и регистрационных услуг.

Итого, в текущем году планируется сократить сроки предоставления еще 44 государственных услуг, перевод 20 госуслуг в проактивный формат и трансформация 35 госуслуг. Благодаря принятым мерам по индексу онлайн-услуг в прошлом году Казахстан вошел в топ-10 и занял 24 место по уровню цифровизации.

Резюмируя, можно отметить, что подобный стиль и формат работы президента, а именно системность и внимание к деталям, позволяют ему достигать эффективности в повседневной деятельности, улучшать работу государственных институтов и повышать доверие граждан к власти. Скурпулёзность и фокусирование на работе с полной самоотдачей ему были привиты в детстве мамой, о чём Глава государства недавно рассказывал. Благодаря такому подходу наш президент сформировал уникальный политический стиль. Концепция «Слышащего государства» - это формирующийся бренд Казахстана, который сегодня воплощается на практике. Это своеобразный почерк президента Токаева, нашедший отражение в масштабных политических реформах, которые были проведены за последние годы в Казахстане и которые продолжают осуществляться.

Известные политологи и эксперты высоко отзываются о президенте Токаеве и его системном подходе в работе.

Например, политолог Данияр Ашимбаев справедливо подчеркивает, что «на период президентства Токаева пришлось множество катаклизмов - взрывы складов боеприпасов, глобальная пандемия 2020 года, межнацконфликт в Кордае, попытка госпереворота и глобальный конфликт 2022 года, лесные пожары 2023 года, паводки 2024 года. Испытания достаточно тяжёлые, но президент, надо отдать ему должное, демонстрирует уверенность и готовность со всем справляться. Главной своей задачей он считает развитие личностей своих сограждан на основе ценностей обращения, культуры и трудолюбия».

Высоко оценил управленческий потенциал казахстанского лидера датский эксперт по международным отношениям Пол Андреасон. В своей статье, опубликованной на сайте EUReporter, он провел анализ борьбы Касым-Жомарта Токаева с бывшей правящей элитой Казахстана.

— С приходом к власти в Казахстане Касым-Жомарта Токаева в качестве нового президента, элиты так называемого «Старого Казахстана» столкнулись с серьезной проблемой, представлявшей реальную угрозу для их статус-кво, — подчеркнул господин Андреасон.

В подтверждение тезиса политолог отмечает, что президент Токаев проводит реформы, направленные на демонтаж авторитарного государства. Это включает в себя такие меры, как запрет кумовства, ограничение президентских сроков и создание основ для роста демократии в стране.

С особым уважением датский специалист подчеркивает - несмотря на ощутимое давление как со стороны России, так и со стороны Запада, Токаев умело поддерживает нейтралитет Казахстана в период российско-украинского конфликта. И это при том, что «группы интересов, связанные со «Старым Казахстаном», мобилизуют любые, даже самые противоречивые аргументы, чтобы остановить процесс реформ в Казахстане и дестабилизировать руководство в надежде вернуть утраченные позиции».

В свою очередь, председатель шведской организации «Ассоциация Центральная Азия» Пулат Ахунов констатирует, что «Касым-Жомарт Токаев занимает на постсоветском пространстве особое место как политик, проводящий сдержанную, но принципиальную внешнюю политику».

В частности, эксперт отмечает, что «Токаев стремится развивать партнерство с ЕС в области энергетики и зеленых технологий, с Турцией — в рамках тюркской интеграции, а с Китаем — по инициативе «Один пояс — один путь». Он ищет баланс, где Казахстан остается субъектом, а не объектом международной игры».

Подобные эпитеты от авторитетных экспертов с мировым именем подчёркивает верность курса внутренней и внешней политики, выбранного нашим президентом.

Пожелаем ему в День рождения крепкого здоровья, новых побед и отличного настроения!