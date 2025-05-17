Командир взвода патрульной полиции из Уральска Дамир Казиханов за проявленную отвагу получил медаль «Ерлігі үшін». Награду ему вручил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Страж порядка два раз спасал жизни, предотвратив суициды.

Первый случай произошел в сентябре 2024 года. Тогда женщина пыталась выпрыгнуть из окна шестого этажа многоквартирного дома по улице Самал. Одним из первых на место прибыл Дамир Казиханов. Полицейские сначала пытались поговорить с женщиной. Однако это не дало результатов. Тогда стражи порядка поднялись на шестой этаж. Они приняли решение взломать дверь и войти в квартиру. В этот момент женщина сидела на карнизе окна. Дамир Казиханов благодаря своему профессионализму смог предотвратить трагедию.

Второй случай произошел 14 марте этого года. В 01:25 Дамир Казиханов со своим напарником Мирасом Каримоллиным увидели девушку, которая стояла за ограждением моста. Они собиралась спрыгнуть в воду. Сотрудники быстро среагировали и спасли девушку от необдуманного шага.

Дамир Казиханов работает в органах внутренних дел с 2013 года. Женат, воспитывает дочь.

В департаменте полиции ЗКО отметили, что гордятся своими сотрудниками.



