По информации департамента полиции ЗКО, седьмого сентября дежурный получил сообщение о том, что в одной из девятиэтажек микрорайона Самал женщина на шестом этаже пытается прыгнуть из окна.

По департамента полиции ЗКО, седьмого сентября дежурный получил сообщение о том, что в одной из девятиэтажек микрорайона Самал женщина на шестом этаже пытается прыгнуть из окна.

Полицейские попытались установить с ней контакт, но безуспешно. Тогда они поднялись на этаж, вскрыли дверь и затащили женщину обратно в квартиру. После этого вызвали медиков и передали её в руки специалистов.





Осужденный совершил суицид в колонии Уральска