Более трех миллионов школьников отдохнут в летнем лагере

В министерстве просвещения РК сообщили, что летом 2025 года оздоровительными, развлекательными и трудовыми программами планируют охватить 3,1 миллиона детей. Из них более 500 тысяч — дети из социально уязвимых семей, а при поддержке фонда «Қазақстан халқына» 10 тысяч детей смогут отдохнуть бесплатно.

— В регионах будут реализованы такие уникальные проекты, как: «Сакральный восток», «Ұлы Дала кереметі», «Jas galym», «Гастро туризм», «Гостевая семья» и другие. Всего в этом году планируется работа 16 круглогодичных, поэтапное открытие 188 сезонных, более 10 тысяч пришкольных лагерей с питанием и без, а также 512 палаточных и юрточных лагерей, — сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что большое внимание уделяется безопасности детей. Усилен контроль за санитарными нормами, качеством питания, а также за мерами предосторожности на воде, в лесу и на спортивных площадках.

Программа летнего отдыха включает трудовые и творческие занятия, туристические поездки, обучающие мероприятия, участие в международных форумах и проектах. Организацией занимается сразу девять госорганов — для этого созданы республиканский и региональные штабы. Также уже подготовлен список детских лагерей, которые начнут работу летом 2025 года.