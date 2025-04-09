Казахстанские депутаты проверили подготовку к Параду Победы

Депутаты Мажилиса Парламента побывали в полевом лагере, где проходят активные тренировки военнослужащих и курсантов, готовящихся к Параду Победы, посвящённому 80-летию Великой Победы. Они осмотрели условия, в которых размещены участники, пообщались с солдатами и их командирами. Особое внимание парламентарии уделили вопросам безопасности, медицинской помощи и питания.

Депутаты поблагодарили военнослужащих за службу и выразили уверенность, что парад пройдёт достойно и станет ярким символом памяти и уважения к подвигу народа в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам планируют выплатить разовую помощь — 5 миллионов тенге. Сам парад обойдется в 2,5 миллиарда тенге.

В нем примут участие около четырех тысяч военнослужащих, в том числе более 200 женщин. Также будут задействованы около 200 единиц военной техники и авиации. Ранее мы писали, что более 170 военнослужащих из бригады морской пехоты командования «Запад» примут участие в военном параде. Торжественным маршем пройдут офицеры, контрактники и 160 солдат срочной службы из Актауского гарнизона.