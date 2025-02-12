В 2,5 млрд тенге обойдется военный парад в Астане

Эти деньги потратят на топливо, запчасти, командировочные расходы и пошив формы.

Чествование 80-летия Победы займет видное место в государственной повестке нынешнего года. Об этом ранее сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Заместитель начальника департамента воспитательной и идеологической работы министерства обороны Виталий Адамович сообщил, что главным мероприятием станет проведение военного парада в Астане. На его проведение выделено 2,5 млрд тенге, передает sputnik.kz.

– Это расходы, связанные с топливом, запчастями, командировочными расходами, расходы, связанные с передвижением войск, на пошив формы, - делится представитель минобороны.

По его словам, сам парад пройдет в три этапа. Первый – это прохождение пеших парадных расчетов. Второй – прохождение механизированных колонн. И на третьем этапе будет пролет авиации. При этом прохождение колонн будет состоять из исторической и современной частей. Впервые на параде будут пронесены боевые знамена казахстанских частей, которые принимали участие в ВОВ.

– Впервые будут пронесены по площади боевые знамена воинских частей, сформированных на территории Казахстана – это 23 дивизии и бригады. Также будет пронесена копия знамени победы на танке "Т-34", которая хранится в военно-историческом музее, - добавил он.

Общая численность участников парада составит около 4,5 тысяч человек. На площади будут представлены новые образцы вооружения и военной техники, которые были закуплены в последние годы. Кроме того, будет представлена новая техника сил МЧС, МВД и СГО.

Помимо этого, военнослужащие Казахстана также примут участие в военных парадах в Москве и Беларуси.

– На парад в Москву едет один парадный расчет – это военнослужащие десантно-штурмовых войск, которые там примут участие. И в Беларуси на парад будет привлекаться знаменная группа в составе 5 человек, которые в Минске будут участвовать в параде победы, - делится Адамович.

По его словам, поступают предложения о привлечении казахстанских военнослужащих в парадах из Китая и ряда стран бывшего СССР, которые принимали непосредственное участие в ВОВ. Но эти предложения находятся в разработке.

Ранее мы писали, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ планируется выплатить единовременную материальную помощь в размере 5 миллионов тенге .