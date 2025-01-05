Военный парад пройдет в Астане к 80-летию Победы

Чествование 80-летия Победы займет видное место в государственной повестке нынешнего года. Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью изданию «Ана тілі».

– Казахстанцы внесли значительную лепту в разгром нацизма. Наши отцы и деды героически воевали на всех фронтах, Казахстан к тому же стал надежным тылом, сыграл важную роль в снабжении армии вооружением, промышленными товарами и продовольствием, - сказал президент.

Он указал, что про подготовку к предстоящему юбилею Победы говорил еще на заседании Национального курултая в Атырау. Обнародованные тогда инициативы уже получили практическое воплощение. Трем степеням ордена "Айбын" присвоены имена наших героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева. 604-я авиационная база Сил воздушной обороны Казахстана стала носить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Обязательно вспомним подвиги Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой.

– План празднования юбилея Победы достаточно насыщенный. Центральным событием станет военный парад в Астане. Будем чествовать ветеранов и тружеников тыла, ни один из них не останется без внимания. Будут организованы концерты и выставки, сняты документальные фильмы и телепрограммы, изданы исторические книги и фотоальбомы, продолжится исследовательская работа по увековечению памяти наших воинов. В календарь торжеств войдут и события, приуроченные к предстоящему 115-летию Бауыржана Момышулы, 110-летию Малика Габдуллина и 100-летию Алии Молдагуловой. Юбилейный День Победы по-особому отзовется в сердцах всех казахстанцев, ведь нет ни одной семьи, которую бы не затронули трагические события той войны. Наш общий долг – помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле, - заключил глава государства.

Отметим, что Казахстан с 2020 года не проводил военные парады. В 2020 и 2021 годах военные парады, посвященные Дню Победы и Дню защитника Отечества, были отменены из-за угрозы распространения коронавируса. В 2022, 2023 и 2024 годах парада также не было в целях экономии бюджетных средств.

Между тем, в мае 2024 года в ЗКО насчитывалось 14 ветеранов ВОВ, а в Атырауской области участников войны 1941-1945 годов и вовсе не осталось. Последний ветеран Закария Султанов умер на 96 году жизни в августе 2021 года.