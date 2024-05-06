Как отметят День Победы в Уральске

День победы в этом году выпадает на четверг и официально является выходным днем. Если ранее майские праздники не обходились без традиционного парада, то последние несколько лет военные парады не проводятся.

– Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, - пояснили в министерстве обороны.

Вспомним, что в 2022 и 2023 годах в Казахстане также не проводили военный парад в честь Дня защитника отечества и Дня Победы в связи с экономией средств и решением других задач. В 2021 и 2020 годах военного парада не было из-за эпидемической ситуации на фоне распространения коронавируса.

Но тем не менее во всех городах Казахстана проводятся торжественные и памятные мероприятия. В Уральске в этом году так же запланированы ряд мероприятий на День Победы.

9 мая в 10.00 в доме культуры «Алтын Орда» пройдет праздничный концерт Менің Отаным – Қазақстан».

9 мая в 10.00 на площади Победы запланировано мероприятие «Ер есімі-ел есінде»

9 мая в 8.00 возложение цветов на площади Победы, на Братской могиле, на площади «Батыр кыздар», к памятникам Жукова, Масина и мемориала «Этих дней не смолкнет слава».

9 мая в 9.00 в сквере УМЗ пройдет торжественный марш «Ұлы жеңіс жасасын». Здесь же ветеранов угостят солдатской кашей,а вниманию горожан представят праздничный концерт.

9 мая в 10.00 в СОШ №49 запланировано проведение мероприятия «Ерлікке тағзым».

С 1 по 9 мая в спорткомплексе «Орал» проходит городской открытый турнир по мини-футболу среди юношей.

К слову, в области осталось всего 14 ветеранов войны.