В торжественной части было отмечено, что жители нашей области, волонтеры, молодежь, сотрудники департаментов и силовых структур из всех регионов страны оказали помощь в борьбе с паводками и обеспечили безопасность населения.

Как отметил в своей речи Нариман Турегалиев, благодаря своевременно принятым мерам Уральск и 84 населенных пункта области удалось защитить от большой воды. В противопаводковых мероприятиях было задействовано более 11 тысяч человек, из них около трех тысяч - сотрудники силовых подразделений.

- Защита Родины и своего народа во все времена считалась делом чести и священным долгом Вооруженных Сил любого государства. В этом году мы отмечаем 100-летие легендарных людей - первого министра обороны независимого Казахстана, Халык Каһарманы Сагадата Нурмагамбетова и героя Великой Отечественной войны, Халық Каһарманы - Рахимжана Кошкарбаева. Эти события имеют мощное воспитательное значение для общества в формировании духа патриотизма, уверенности в будущем своего государства, сохранении и передаче воинских традиций молодому поколению.

В области проведено более 700 разноформатных мероприятий, встреч, конференций, классных часов, лекций и других мероприятий. Они нацелены на формирование казахстанского патриотизма, уверенности в будущем своего государства, сохранении и передаче воинских традиций молодому поколению.

Как известно, в конце марта в области было объявлено чрезвычайное положение в связи с паводковой ситуацией. Благодаря вашим усилиям на берегу реки Жайык построены дамбы длиной 150 километров. Проведена колоссальная работа в круглосуточном режиме! Выражаю каждому из Вас искреннюю благодарность, - сказал аким Нариман Турегалиев.

35 представителям силовых структур были вручены благодарственные письма. Мероприятие завершилось концертной программой.