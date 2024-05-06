В этом году некоторые регионы России в целях безопасности решили отказаться от проведения массовых мероприятий на 9 Мая, об этом сообщает ural56.ru.

Несмотря на наводнение в Оренбурге праздник отменять не стали, как и сам парад. Торжественное прохождение личного состава Оренбургского местного гарнизона и театрализованное представление традиционно пройдут на площади имени Ленина. Уже несколько дней в центре города проходят репетиции. На шестое мая генеральная репетиция парада Победы, а седьмого мая в областной центр приедет ретропоезд.

О планах в Орске пока не проинформировали, но некоторые издания сообщают об отмене мероприятий к 9 мая.

Корреспонденты «МГ» поговорили с местными жителями Оренбурга и узнали, что они думают о проведении парада на 9 мая.

— У нас в городе всегда такую красоту наводят к 9 мая. Всё украшено, чисто, красиво. Чувствуется, что скоро будет праздник, — поделился житель Оренбурга Евгений.

Вдоль дорог уже установлены яркие плакаты к 9 мая, на кольцевой флаги к 79-летней годовщине победы в войне, на окнах госучреждений красивые наклейки, а на панелях автомобилей - Георгиевские ленты.

Житель Оренбурга поделился, что бессмертный полк скорее всего будет проходить в онлайн-формате.

— Парад не знаю, будет или нет. Видать боятся терактов. Людей повзрывают, опять спецслужбы скажут не успели, — сказал мужчина.

Выяснилось, что кто-то с нетерпением ждёт праздника, кто-то с опаской относится к предстоящему торжеству.

— Если парад будет, всей семьей пойдем на площадь. Наблюдать за маршем одно удовольствие. Душа ликует, — сказала жительница Оренбурга Анастасия.

Рядом стоящая женщина сказала, что любое скопление людей — опасно.

— Я, конечно, понимаю, что наши спецслужбы всё рассчитают и обеспечат нам безопасность. Но всё-таки внутри остался страх, после того события (теракт в «Крокус Сити»), — сказала она.