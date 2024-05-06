Тажигулов Нурболат, командир отделения ДЧС Актюбинской области, прославился в феврале, когда в области стояли сильные бураны. Сёла остались без света, медикам сложно было оказать помощь больным.

В один из таких дней в отдел по ЧС Мугалжарского района поступило сообщение, что 73-летней жительнице села Басшили нужна медицинская помощь. Её надо было доставить в районную больницу в Кандыагаш. Туда выехал вездеход, но из-за бурана видимости не было никакой. Спасателям пришлось поочередно бежать перед трэколом, показывать дорогу. Пенсионерку доставили в больницу, спасли ей жизнь.

6 мая Тажигулов Нурболат из рук президента страны Касым-Жомарта Токаева получил орден «Айбын» ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка награждены, говорится в указе главы государства.

Фото ДЧС Актюбинской области

Фарида ЗАРИП