Сегодня, 6 мая, начался прием заявлений на основное ЕНТ, оно продлится до 14 мая, сообщили в национальном центре тестирования. Само тестирование начнется 16 мая и продлится до 5 июля. Однако, для шести регионов, в которых объявлен режим ЧС, регистрация продлится до 20 мая, а само ЕНТ до 12 июля.

В этом году абитуриенты смогут сдать тест два раза и участвовать в конкурсе на грант с наилучшим результатом. При этом они сами определят дату, время и пункт тестирования. Однако для двух попыток выпускники смогут выбрать только одну комбинацию профильных предметов.

После сдачи первой попытки у выпускников будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию. Кроме того, они получат доступ к пробному онлайн-тестированию.

— В формате тестирования изменений нет. Абитуриенты 2024 года сдают тестирование по трем обязательным предметам и два предмета на выбор. Изменение есть в сокращении количества заданий по обязательным предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» на 5 вопросов. В профильных предметах добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка. Время тестирования – 4 часа. Сохраняется дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями. У каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста. На экранах компьютеров будут калькулятор, Периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. На аппеляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования, — сообщили в национальном центре тестирования.

Также в пресс-службе МНВО РК отметили, что пороговый балл остался прежним.

При входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели. А во время теста будут применятся устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи.

После завершения ЕНТ до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. Если будут обнаружены факты использования запрещённых предметов или нарушения правил, результаты тестирования будут аннулированы.