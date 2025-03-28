Подготовка к военному параду началась в Астане

Более 170 военнослужащих из бригады морской пехоты командования «Запад» примут участие в военном параде, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в министерстве обороны РК. По площади Қазақ елі в Астане торжественным маршем пройдут офицеры, контрактники и 160 солдат срочной службы из Актауского гарнизона.

— Участники парада прошли тщательный отбор по всем параметрам. Для нас это большая честь и ответственность. Ведь военный парад – это проявление уважения к истории нашей страны, к памяти героев, пожертвовавший собой во имя мира, — сообщил заместитель командира бригады морской пехоты по боевой и физической подготовке майор Берик Алманиязов.

После торжественной встречи морпехи отправились к месту размещения. в ведомстве отметили, что подготовка к военному параду требует максимальной организованности, дисциплины и высокой ответственности. В этом году в нем примут участие около 4000 военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований, из которых свыше 200 – женщины-военнослужащие. В военном параде будет также задействовано около 200 единиц военной техники и авиации.