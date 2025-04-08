Какие имена чаще всего дают детям в ЗКО

Бюро национальной статистики составило список редких и популярных имён, которые давали детям в ЗКО. С 7 апреля 2024 года по 7 апреля 2025 года самым популярным мужским именем стало Ислам — так назвали 25 мальчиков.

Самые популярные имена мальчиков:

Ислам — 25

Алдияр — 20

Мұхаммед — 19

Хамза — 19

Рамазан — 19

Айсұлтан — 19

Амир — 18

Алан — 15

Мухаммад — 15

Зейін — 12.

Редкие мужские имена (всего по одному ребёнку): Еламан, Асмир, Нух, Илһам, Алдар, Ринат, Төребек, Адият, Нұрхад, Мұхәммәд.

А среди девочек чаще всего выбирали имя Айлин — его получили 30 новорождённых.

Самые популярные имена девочек в ЗКО:

Айлин — 30

Аяла — 27

Хадиша — 25

Медина — 20

Асылым — 20

Зере — 18

Хадия — 18

Айша — 18

Томирис — 16

Амина — 16.

Редкие женские имена (всего по одной девочке): Анилия, Сәруар, Моншақ, Ақмаржан, Аэлита, Нұр-Айлин, Хафса, Румейса, Зухара, Еркем.

В других регионах Казахстана рейтинги могут отличаться. Например, в Атырауской области самым популярным мужским именем стал Айсұлтан, а в Мангистау — Рамазан.

Что касается имён для девочек, то здесь наблюдается больше сходства: в Атырау, Актау и Уральске родители часто выбирают похожие имена — Айлин, Аяла, Медина.

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