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Культура Социум

Какие имена чаще всего дают детям в ЗКО

Бюро статистики опубликовало рейтинг популярных и редких имён.
Жулдызхан Хасангалиева
Какие имена чаще всего дают детям в ЗКО

Бюро национальной статистики составило список редких и популярных имён, которые давали детям в ЗКО. С 7 апреля 2024 года по 7 апреля 2025 года самым популярным мужским именем стало Ислам — так назвали 25 мальчиков. 

Самые популярные имена мальчиков:

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  • Ислам — 25
  • Алдияр — 20
  • Мұхаммед — 19
  • Хамза — 19
  • Рамазан — 19
  • Айсұлтан — 19
  • Амир — 18
  • Алан — 15
  • Мухаммад — 15
  • Зейін — 12. 

Редкие мужские имена (всего по одному ребёнку): Еламан, Асмир, Нух, Илһам, Алдар, Ринат, Төребек, Адият, Нұрхад, Мұхәммәд.

А среди девочек чаще всего выбирали имя Айлин — его получили 30 новорождённых. 

Самые популярные имена девочек в ЗКО:

  • Айлин — 30
  • Аяла — 27
  • Хадиша — 25
  • Медина — 20
  • Асылым — 20
  • Зере — 18
  • Хадия — 18
  • Айша — 18
  • Томирис — 16
  • Амина — 16.

Редкие женские имена (всего по одной девочке): Анилия, Сәруар, Моншақ, Ақмаржан, Аэлита, Нұр-Айлин, Хафса, Румейса, Зухара, Еркем.

В других регионах Казахстана рейтинги могут отличаться. Например, в Атырауской области самым популярным мужским именем стал Айсұлтан, а в Мангистау — Рамазан.
Что касается имён для девочек, то здесь наблюдается больше сходства: в Атырау, Актау и Уральске родители часто выбирают похожие имена — Айлин, Аяла, Медина.

Фото: pixabay.com

Западно-Казахстанская область имена 2025

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