Какие имена чаще всего дают детям в ЗКО

Бюро национальной статистики составило список редких и популярных имён, которые давали детям в ЗКО. С 7 апреля 2024 года по 7 апреля 2025 года самым популярным мужским именем стало Ислам — так назвали 25 мальчиков.
Самые популярные имена мальчиков:
- Ислам — 25
- Алдияр — 20
- Мұхаммед — 19
- Хамза — 19
- Рамазан — 19
- Айсұлтан — 19
- Амир — 18
- Алан — 15
- Мухаммад — 15
- Зейін — 12.
Редкие мужские имена (всего по одному ребёнку): Еламан, Асмир, Нух, Илһам, Алдар, Ринат, Төребек, Адият, Нұрхад, Мұхәммәд.
А среди девочек чаще всего выбирали имя Айлин — его получили 30 новорождённых.
Самые популярные имена девочек в ЗКО:
- Айлин — 30
- Аяла — 27
- Хадиша — 25
- Медина — 20
- Асылым — 20
- Зере — 18
- Хадия — 18
- Айша — 18
- Томирис — 16
- Амина — 16.
Редкие женские имена (всего по одной девочке): Анилия, Сәруар, Моншақ, Ақмаржан, Аэлита, Нұр-Айлин, Хафса, Румейса, Зухара, Еркем.
В других регионах Казахстана рейтинги могут отличаться. Например, в Атырауской области самым популярным мужским именем стал Айсұлтан, а в Мангистау — Рамазан.
Что касается имён для девочек, то здесь наблюдается больше сходства: в Атырау, Актау и Уральске родители часто выбирают похожие имена — Айлин, Аяла, Медина.
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Фото: pixabay.com