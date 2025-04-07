Рекорд по перетягиванию каната установили в Уральске

В Уральске впервые установили рекорд Казахстана по перетягиванию каната. В нем участвовали 200 человек. Мероприятие прошло на площади Первого Президента 5 апреля.

Канат длиной 300 метров и весом более 350 килограммов специально привезли из Алматы. Чтобы официально зафиксировать рекорд, в город приехал представитель Книги рекордов Казахстана — Куандык Кудайбергенов. Он отметил, что раньше в стране такого масштабного события по перетягиванию каната не было.

— После того, как поступила информация от акимата Западно-Казахстанской области, мы с радостью поддержали инициативу. Книга рекордов Казахстана — единственное национальное учреждение по регистрации рекордов в стране. Кроме нас этим занимается только Книга рекордов Гиннесса. Перетягивание каната — это вид спорта с давней историей, и задача — его популяризировать. Но основная цель — установить рекорд Казахстана. Западно-Казахстанская область уверенно занимает лидирующие позиции в этом виде спорта, — сказал Куандык Кудайбергенов.

Он напомнил официальные правила соревнования: разница между двумя командами должна составлять 10 метров. Между спортсменами должна быть доступная дистанция — не более 30-50 сантиметров.

Соревнование прошло в два этапа. Между собой соревновались команды «Еділ» и «Жайық». За «Жайык» выступили спортсмены из ЗКО и жители Уральска. В команде соперников были участники из разных регионов страны. В итоге команда из нашей области победила со счётом 2:0.

После окончания мероприятия представитель Книги рекордов Казахстана подтвердил, что рекорд установлен. Все правила были соблюдены. Куандык Кудайбергенов вручил специальный сертификат руководителю управления спорта ЗКО — Бакдаулету Сабитову. Все участники получили памятные медали.