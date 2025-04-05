Орал қаласында арқан тартыстан Қазақстан рекорды орнатылды

Тұңғыш рет Оралда арқан тартыстан Қазақстан рекорды орнатылды. Айтулы іс шара Тұңғыш президент алаңында ұйымдастырылды. Оған 200 қатысушы бақ сынады. Олар 300 метрлік арқан тартты. Арқанды арнайы осы рекорд үшін Алматыдан алдырыпты. Оның салмағы 350 киллограммнан асып жығылады.
Рекордты тіркеу үшін Қазақстан рекордтар кітабының ресми өкілі Қуандық Құдайбергенов арнайы Орал қаласына табан тіреді. Ол елімізде бұрын -соңды адам саны мен мұндай рекорд орнатылмағанын атап өтті.
-Батыс Қазақстан облысының әкімдігінен осындай ақпарат келгеннен кейін, біз қуана- қуана қолдадық. Қазақстан рекордтар кітабы- Қазақстан бойынша ұлттық тіркеушілердің жалғыз ғана мекемесі. Бізден басқа тек ғана «Гиннес» рекордтар кітабы ғана тіркеумен айналысады. Бүгінгі ерекшелік 300 метрден астам арқан. Арнайы арқанды Алматыдан дайындап алып келді. Және 200 спортшы қатынасады. Арқанның өзінің салмағы өте ауыр. Арқан тартудың спорт ретінде баяғыдан бері келе жатқан спорттың түрі, соны насихаттау. Бірақ негізгі мақсат Қазақстан бойынша рекорд орнату. Осы спорт түрінен Батыс Қазақстан облысы алдыңғы қатарда болады. Сондықтан бұның ресми ережелерін бұзбаса болды. Екі топтың арасындағы айырмашылық он метр болуы керек. Әрбір спортшының арасында қол жетімді алшақтық болуы керек. Яғни, қол созып, 30-40, 50 сантиметрден көп болмауы тиіс. Бұл сайыс емес. Бәсеке ретінде тартыстың өзін насихаттап, көрсету. Қазақстанда мұндай рекордты ешкім орнатпаған, деді Қазақстан рекордтар кітабының ресми өкілі Қуандық Құдайбергенов.
Тартыс басталмас бұрын Қазақстан рекордтар кітабының ресми өкілі арқанның ұзындығын өлшеп, адамдардың санын тіркеді. Арқан тартыс екі кезеңнен тұрды. «Еділ» мен «Жайық» командары өзара бақ сынады. «Жайық» командасының сабында Батыс Қазақстан облысының спортшылары мен қала тұрғындары өнер көрсетсе,Еділдің құрамында еліміздің түпкір-түпкірінен келген спортшылар бақ сынады. Арқан тартыстың қорытындысы бойынша «Жайық» командасы екі де нөл есебінен жеңімпаз деп танылды.
Арқан тартыс аяқталғасын Қазақстан рекордтар кітабының ресми өкілі рекордтың орнатылғанын, ереженің бұзылмағанын мәлімдеді. Қуандық Құдайбергенов арнайы сертификатты Батыс Қазақстан облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Бақдаулет Сәбитовке табыстады.
Арқан тартыс рекордына қатысқан спортшылар арнайы медальмен марапатталды.